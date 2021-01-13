"Арсенал" заинтересован в покупке Биссума

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.

Биссума выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Лилля" в 2018 году, и в последнее время все больше клубов видят в Иве потенциал стать игроком топ-уровня.



Ранее в этом сезоне Биссума сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", однако Football.London может подтвердить, что 24-летний игрок сборной Мали также находится на радаре у "Арсенала".



Правда, в этом месяце "канониры" сосредоточены на приобретении плеймейкера, поэтому с трансфером Ива, который играет от штрафной до штрафной, собираются повременить до лета.



Издание утверждает, что самого Биссума привлекает возможность продолжить свою карьеру в "Арсенале", ведь здесь выступают бывшие партнеры Ива по "Лиллю" в лице Габриэля и Николя Пепе.



Более того, "канониры" уже установили контакт с агентом малийца Майклом Нчо, обозначив свои намерения в отношении Биссума на грядущее лето.