Обамеянг уверен, что восстановит свою результативность

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг уверен, что во второй половине сезона он сможет восстановить свою результативность.

В прошлом сезоне Обамеянг забил 29 голов, включая дубль в финале Кубка Англии против "Челси". В этой же кампании Пьер-Эмерик является бледной тенью себя прежнего, пока отличившись только шесть раз.



Тем не менее, 31-летний габонец не унывает и считает свой затяжной спад "частью футбола", надеясь это вскоре изменить.



"С самого начала этого сезона мне было очень сложно, но, думаю, это часть футбола".



"В концовке прошлого сезона мы потратили много сил, чтобы выиграть Кубок Англии и попасть в Лигу Европы, потому что это было очень важно для клуба".



"Порой у тебя бывают взлеты и падения, и ты должен держаться. Я стараюсь изо всех сил, но пока что мне не удалось начать демонстрировать свою лучшую игру".



"И, тем не менее, я сохраняю позитивный настрой. Думаю, я смогу переломить ситуацию", — сообщил Обамеянг Sky Sports.