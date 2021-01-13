"Наполи" продаст Кулибали только за 100 млн. фунтов
Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис продаст своего защитника Калиду Кулибали в Премьер-Лигу только за 100 миллионов фунтов.
Кулибали регулярно связывают с переездом в Англию, и ранее в нынешнем сезоне пресса сообщала об интересе к Калиду со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".
Зимнее трансферное окно недавно открылось, и ведущий радиостанции talkSPORT Джим Уайт специально связался с Де Лаурентисом, чтобы прояснить ситуацию по сенегальскому защитнику, которому в конце сезона стукнет 30 лет.
"За последние два, три или четыре года не было трансферного окна без громких упоминаний насчет защитника "Наполи" Калиду Кулибали".
"Этим утром я разговаривал с Аурелио Де Лаурентисом, владельцем "Наполи", и спросил его: "Что насчет вашего игрока, есть ли по нему предложения?"
"Он рассмеялся и сказал, что Кулибали не продается. Абсолютно не продается — только если один из больших клубов из Англии не предложит 100 миллионов фунтов".
"Затем он сказал: "Я думал, ты спросишь насчет Николы Максимовича, 29-летнего серба, которым прежде интересовался "Ливерпуль".
"Поэтому я спросил: "Так "Ливерпуль" все еще заинтересован в нем?" Он прервал меня и сказал: "Конечно, учитывая травмы Гомеса и Ван Дейка, но в последнее время от них ничего не было слышно".
"Но что касается Кулибали, тот никуда не уйдет. Так обстоят дела по состоянию на это утро. Любой, у кого нет 100 миллионов фунтов, может забыть о Кулибали", — сообщил Уайт в эфире.
13.01.2021 13:00
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Последние комментарии:
У него контракт до 2023 года и летом будет 30 лет. Скорей всего уйдёт свободным из Наполи либо в 23 году, либо чуть позже. Ни каких денег за него не выручат.
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Фигасе он защеканец
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Они там в Неаполе совсем без башки? Никто в такой кризис не заплатит за 30 летнего заща столько денег
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Миха уже давно всем похер на этого негрито
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