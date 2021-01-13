"Наполи" продаст Кулибали только за 100 млн. фунтов

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис продаст своего защитника Калиду Кулибали в Премьер-Лигу только за 100 миллионов фунтов.

Кулибали регулярно связывают с переездом в Англию, и ранее в нынешнем сезоне пресса сообщала об интересе к Калиду со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".



Зимнее трансферное окно недавно открылось, и ведущий радиостанции talkSPORT Джим Уайт специально связался с Де Лаурентисом, чтобы прояснить ситуацию по сенегальскому защитнику, которому в конце сезона стукнет 30 лет.



"За последние два, три или четыре года не было трансферного окна без громких упоминаний насчет защитника "Наполи" Калиду Кулибали".



"Этим утром я разговаривал с Аурелио Де Лаурентисом, владельцем "Наполи", и спросил его: "Что насчет вашего игрока, есть ли по нему предложения?"



"Он рассмеялся и сказал, что Кулибали не продается. Абсолютно не продается — только если один из больших клубов из Англии не предложит 100 миллионов фунтов".



"Затем он сказал: "Я думал, ты спросишь насчет Николы Максимовича, 29-летнего серба, которым прежде интересовался "Ливерпуль".



"Поэтому я спросил: "Так "Ливерпуль" все еще заинтересован в нем?" Он прервал меня и сказал: "Конечно, учитывая травмы Гомеса и Ван Дейка, но в последнее время от них ничего не было слышно".



"Но что касается Кулибали, тот никуда не уйдет. Так обстоят дела по состоянию на это утро. Любой, у кого нет 100 миллионов фунтов, может забыть о Кулибали", — сообщил Уайт в эфире.