18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 13 января, двумя поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 21:00 Онлайн-трансляция



После вялого начала сезона "Манчестер Сити" набрал хороший ход и сейчас не знает поражений вот уже семь матчей Премьер-Лиги кряду, включая пять побед. А вот "Брайтон" не может выиграть уже восемь поединков чемпионата подряд, и прямо сейчас это худшая подобная серия в дивизионе. "Горожане" выиграли все шесть встреч с "чайками" в Премьер-Лиге с общим счетом 20:2.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро все еще находится на самоизоляции, а вот Эдерсон свой карантин уже отбыл. Эмерик Лапорт и Натан Аке травмированы.



"Брайтон" будет лишен травмированных Тарика Лэмпти, Аарона Коннолли и Данни Уэлбека, а Ив Биссума и Адам Лаллана дисквалифицированы. Вернулся в строй после болезни Стивен Альсате.



ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 23:15 Онлайн-трансляция



Изначально "Тоттенхэм" должен был сыграть этим вечером против "Астон Виллы", однако из-за вспышки коронавируса в стане бирмингемского клуба произошла замена соперника, и теперь "шпоры", одержавшие лишь две победы в семи последних матчах Премьер-Лиги, встречаются с "Фулхэмом", который не знает поражений уже пять поединков кряду во всех соревнованиях. "Тоттенхэм" выиграл 10 из 11 последних встреч с "дачниками" в чемпионате.



В лазарете "Тоттенхэма" остается только Джовани Ло Чельсо. Эрик Ламела свою травму уже залечил.



У главного тренера "Фулхэма" Скотта Паркера нет кадровых проблем.