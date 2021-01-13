Гвардиола: "Мы бегаем меньше"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил рывок в результатах и игре своей команды тем, что "горожане" стали меньше бегать.

После ничейного результата с "Вест Бромвичем" 15 декабря "Сити" резко ускорился и одержал шесть побед подряд, а свою беспроигрышную серию нарастил до 13 матчей во всех соревнованиях.



По потерянным очкам в Премьер-Лиге "горожане" и вовсе уступают только "Манчестер Юнайтед", и Гвардиола этого добился, попросив игроков не расходовать энергию понапрасну.



"Единственная разница в том, что теперь мы бегаем меньше. Прежде мы бегали слишком много. Без мяча ты должен бежать. Но когда ты сам разыгрываешь мяч, то должен ходить или бегать гораздо меньше — больше удерживай свою позицию, и пускай перемещается мяч, а не ты. Мы улучшили это в последних матчах".



"С первого дня мы слегка забыли об этом, и это моя вина. Поначалу мы не играли настолько хорошо, чтобы быть среди лидеров. Мы потеряли очки против "Вест Бромвича" и "Вест Хэма" на выезде. Это стало сигналом к тому, что кое-что не в порядке, но мы вернулись к своим принципам".



"Кроме того, игрокам потребовалось время, чтобы набрать лучшие кондиции, не имея предсезонной подготовки. Это нормально, что со временем мы вернулись к игре, которую демонстрировали прежде", — цитирует Гвардиолу The Guardian.