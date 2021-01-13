Матч "Виллы" против "Эвертона" может быть отложен

Дин Смит и Джек Грилиш "Астон Вилла" ведет переговоры с Премьер-Лигой об отмене своего второго подряд матча — против "Эвертона", 17 января.

Напомним, сегодня вечером "Вилла" должна была сыграть дома против "Тоттенхэма", однако этот матч был отложен из-за вспышки коронавируса в стане бирмингемского клуба, где COVID-10 заразилось двузначное количество игроков и сотрудников.

В результате "Тоттенхэм" играет против "Фулхэма", а "Вилла" решает, что делать со своим следующим матчем, вернуться к которому большинство находящихся на карантине не успевает.

Ранее Премьер-Лига и так отодвинула матч "вилланов" против "Эвертона" с субботы на воскресенье, однако The Independent стало известно, что сейчас ведутся переговоры об отмене этой игры.

Добавим, в данный момент тренировочная база "Виллы" все еще закрыта, и наставник Дин Смит, который сам находится на карантине, пока даже не имеет возможности собрать своих игроков вместе.


Метки Астон Вилла, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. boke-ast 13.01.2021 10:19 # boke-ast
    Что за бред? Как можно отложить игру? Техническое поражение и всё, так сейчас все команды начнут косить, чтобы им матчи отложили, а потом отдохнув будут играть. Это не справедливо по отношению к другим командам.

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  2. royal-arsenal 13.01.2021 10:12 # royal-arsenal
    Астон Вилла попадёт в 4ку

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  3. scauzer11 13.01.2021 10:01 # scauzer11
    это у них уже 4 матч будет перенесён когда они их играть собираются интересно.

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