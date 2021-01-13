Матч "Виллы" против "Эвертона" может быть отложен
"Астон Вилла" ведет переговоры с Премьер-Лигой об отмене своего второго подряд матча — против "Эвертона", 17 января.
Напомним, сегодня вечером "Вилла" должна была сыграть дома против "Тоттенхэма", однако этот матч был отложен из-за вспышки коронавируса в стане бирмингемского клуба, где COVID-10 заразилось двузначное количество игроков и сотрудников.
В результате "Тоттенхэм" играет против "Фулхэма", а "Вилла" решает, что делать со своим следующим матчем, вернуться к которому большинство находящихся на карантине не успевает.
Ранее Премьер-Лига и так отодвинула матч "вилланов" против "Эвертона" с субботы на воскресенье, однако The Independent стало известно, что сейчас ведутся переговоры об отмене этой игры.
Добавим, в данный момент тренировочная база "Виллы" все еще закрыта, и наставник Дин Смит, который сам находится на карантине, пока даже не имеет возможности собрать своих игроков вместе.
13.01.2021 10:00
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Последние комментарии:
Что за бред? Как можно отложить игру? Техническое поражение и всё, так сейчас все команды начнут косить, чтобы им матчи отложили, а потом отдохнув будут играть. Это не справедливо по отношению к другим командам.
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Астон Вилла попадёт в 4ку
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это у них уже 4 матч будет перенесён когда они их играть собираются интересно.
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