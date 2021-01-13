Матч "Виллы" против "Эвертона" может быть отложен

"Астон Вилла" ведет переговоры с Премьер-Лигой об отмене своего второго подряд матча — против "Эвертона", 17 января.

Напомним, сегодня вечером "Вилла" должна была сыграть дома против "Тоттенхэма", однако этот матч был отложен из-за вспышки коронавируса в стане бирмингемского клуба, где COVID-10 заразилось двузначное количество игроков и сотрудников.



В результате "Тоттенхэм" играет против "Фулхэма", а "Вилла" решает, что делать со своим следующим матчем, вернуться к которому большинство находящихся на карантине не успевает.



Ранее Премьер-Лига и так отодвинула матч "вилланов" против "Эвертона" с субботы на воскресенье, однако The Independent стало известно, что сейчас ведутся переговоры об отмене этой игры.



Добавим, в данный момент тренировочная база "Виллы" все еще закрыта, и наставник Дин Смит, который сам находится на карантине, пока даже не имеет возможности собрать своих игроков вместе.