Моуриньо ждет извинений от "Фулхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что "Фулхэм" должен будет принести извинения, если выставит сильнейший состав против его команды.

Напомним, соперником "шпор" на среду Премьер-Лига поставила "Фулхэм" вместо массово заболевшей коронавирусом "Астон Виллы".



Наставник "дачников" Скотт Паркер назвал это решение "скандальным", заявив, что Премьер-Лига должна была предупредить его клуб заранее. Однако Моуриньо считает, что его оппонент заблуждается и должен извиниться за свои слова.



"Они играли против КПР в Лондоне. У них было воскресенье, понедельник и вторник, чтобы подготовиться к завтрашнему матчу. Если они выставят половину основного состава, я буду первым, кто принесет извинения и скажет, что мы сыграли этот матч с преимуществом".



"Но если они выставят свой сильнейший состав, тогда, думаю, они должны будут извиниться перед всеми нами. Эй, давайте играть в футбол, давайте вести себя как можно достойнее, давайте оберегать нашу индустрию, наш имидж. Давайте играть в футбол".



"Нам нужно посмотреть на их заявку. На их стартовый состав, их скамейку, оставшихся вне игры игроков".



"После этого все мы сможем посочувствовать им, или все мы сможем сказать, что им не стоило жаловаться. У меня есть предчувствие, что сыграют все — за исключением, может быть, одного, максимум двух игроков. Это просто мое предположение. Конечно, у меня нет доступа к такой информации, но мне кажется, "Фулхэм" сыграет сильнейшим составом".



"Когда мы увидим сильнейший состав "Фулхэма", то поймем, что многие вещи не имели смысла", — цитирует Моуриньо Sky Sports.