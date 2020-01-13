"Манчестер Сити" нацелился на Локателли

"Манчестер Сити" избрал Мануэля Локателли своей целью номер один по укреплению позиции полузащитника.

Впервые Локателли заявил о себе еще в "Милане", дебютировав за клуб с "Сан-Сиро" в возрасте 18 лет в 2016 году.



Однако стабильно заиграть у "россонери" Мануэль не смог, в результате чего отправился в "Сассуоло" в 2018 году — сперва на правах аренды, а затем остался насовсем.



В "Сассуоло" Локателли вырос в одного из лучших центральных полузащитников Серии А, стал вызываться в сборную Италии и теперь оценивается в 30 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail, "Сити" хочет приобрести 23-летнего Локателли по окончании этого сезона, однако "горожане" рискуют столкнуться с конкуренцией других грандов, включая "Ювентус".



"У нас отличные отношения с "Сассуоло", этот клуб очень амбициозен. Мы посмотрим, что произойдет. Если поступит славное предложение, то для каждого было бы хорошо договориться. Мы всегда будем благодарны "Сассуоло".



"Мануэль всегда будет благодарен и "Милану", но я думаю, он ищет нечто другое — в Италии или за ее пределами. Он мечтает выступать в Лиге Чемпионов, и я надеюсь, лето преподнесет подарок и ему, и "Сассуоло", — сообщил агент игрока Стефано Кастелнуово.