Энрике: "Робертсон — лучший левый защитник в мире"

Энди Робертсон Экс-игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике назвал левого защитника "красных" Энди Робертсона лучшим в мире на своей позиции.

Покупка Робертсона у "Халла" за 8 миллионов фунтов в июле 2017 стала большой трансферной удачей для "Ливерпуля". За эти три с половиной года Энди провел 141 матч, выиграв Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.

Энрике лишь может восхититься тем, насколько стабильную игру от матча к матчу демонстрирует 26-летний шотландец.

"Удивлен ли я, как хорошо Робертсон освоился в "Ливерпуле"? Он удивил каждого. Когда он пришел в "Ливерпуль" из "Халла", он оказался в большом клубе, и это было тяжело".

"Поначалу Альберто Морено опережал его в борьбе за место в стартовом составе, но для меня он был лучшим левым защитником в мире последние годы".

"Я знаю, что люди много говорят о Дэвисе из "Баварии", но если учитывать стабильность и уровень игры, этот парень невероятен".

"Ливерпуль" играет примерно каждые три дня, и этот парень всегда хорош. На мой взгляд, он лучший игрок "Ливерпуля" в сезоне", — сообщил Энрике Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2021 07:00

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  1. kanoniru-poker 13.01.2021 07:36 # kanoniru-poker
    После Тирни естественно.

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  2. jawen 13.01.2021 07:32 # jawen
    у сборной Шотландии 2 топа слева

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  3. bangladesh 13.01.2021 07:19 # bangladesh
    прямой сейчас он лучший в мире, а так Девис из Баварки тоже неплох но после травмы

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