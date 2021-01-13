Сульшер: "Погба в своей лучшей форме"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер засыпал полузащитника Поля Погба комплиментами после победы над "Бернли".

Именно Погба забил единственный гол в матче на "Терф Мур" во вторник вечером, благодаря чему "Юнайтед" одержал победу 0:1 и вышел в единоличные лидеры Премьер-Лиги.



Сульшер отмечает, что Погба преодолел проблемы, которые тревожили Поля в начале сезона, и теперь играет в свой лучший футбол.



"Я всегда говорил, что Поль — очень, очень большой игрок для нас. Это хорошо, что у нас есть такая личность в раздевалке. Парни всегда ориентируются на него, ведь он чемпион Мира, и в данный момент мы видим Поля в его лучшем обличии".



"Он становится лучше и лучше с каждым матчем. Он был травмирован, переболел COVID, и это совершенно естественно, что ему потребовалось некоторое время, чтобы набрать форму", — приводит слова Сульшера Evening Standard.