Сульшер: "Мы готовы к "Ливерпулю"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда готова к противостоянию с "Ливерпулем".

Благодаря победе 0:1 над "Бернли" подопечные Сульшера захватили лидерство в Премьер-Лиге и теперь имеют три очка преимущества над "Ливерпулем", с которым сыграют в воскресенье.



Оле Гуннар чувствует, что это идеальный момент для "Юнайтед", чтобы пройти проверку действующим чемпионом.



"Когда ты набираешь три очка в Премьер-Лиге, это заставляет тебя улыбаться. Нам пришлось потрудиться ради этих трех очков, как и всегда. Теперь мы в великолепном положении".



"Мы знаем, что нас ожидает выезд к чемпиону. Они выступали невероятным образом последние три с половиной сезона. Мы знаем, что это будет сложный матч, но мы готовы к нему".



"О лучшем времени, чтобы сыграть против них, мы и просить не могли, потому что мы в хорошей форме, мы голодны. Эти парни хотят становиться лучше и лучше, и это будет очередная проверка их характера и мастерства", — сообщил Сульшер Sky Sports.