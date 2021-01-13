"Юнайтед" обыграл "Бернли" и стал лидером Премьер-Лиги

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" вышел на чистое первое место в Премьер-Лиге, отпраздновав победу 0:1 в гостях у "Бернли" благодаря голу Поля Погба.

В ворота "бордовых" после травмы лодыжки вернулся Ник Поуп, что стало одним из трех изменений в стартовом составе команды относительно матча Кубка Англии против "МК Донс".

У "красных дьяволов", которые играли в Кубке Англии против "Уотфорда", таковых изменений оказалось сразу 10. Уцелел лишь Эрик Байи, несмотря на травму головы. Эдинсон Кавани вернулся на острие после дисквалификации.

"Юнайтед" достаточно сонно начал матч, свою первую опасную атаку проведя на 17-й минуте. Бруну Фернандеш получил возможность пробить из пределов штрафной площади, но прямо в Поупа. Вскоре "Бернли" ответил ударом Криса Вуда, который был заблокирован Байи.

Самый интересный момент случился в середине первого тайма, когда у рефери Кевина Френда появился повод показать красную карточку Робби Брэйди за фол последней надежды на Кавани. Однако система VAR определила, что эта комбинация гостей началась с грубой игры Шоу. и теперь уже над Люком нависла угроза удаления. В конце концов арбитр ограничился "горчичником" Шоу.

Дальше игра проходила с небольшим преимуществом "дьяволов", а на 40-й минуте Харри Магуайр даже отправил мяч в ворота, замкнув головой подачу Шоу с левого фланга, но сделал это с нарушением правил.

После перерыва "Бернли" целиком сосредоточился на сдерживании соперника. "Юнайтед" атаковал без скорости, но все-таки смог открыть счет на 71-й минуте. Маркус Рэшфорд из стоячего положения выполнил передачу с правого фланга на линию штрафной, а Поль Погба пробил ногой по летящему мячу — 0:1. Отличиться французу помог рикошет.

Ответить "бордовые" ничем уже не смогли. Лишь появившийся на замену Матей Выдра слегка навел шороху в штрафной гостей. Кроме того, было подозрение на игру рукой, но Френд вмешиваться не стал.

Этот матч оставил немало вопросов к судейству, однако "Юнайтед" на гол наиграл, причем на гол с открытой игры, а "Бернли" — нет, и в этом главная разница.

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2021 01:15

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Последние комментарии:




  1. wwwxxx 13.01.2021 02:16 # wwwxxx
    Все называют влагаля гением тактики, а чмаура особенным, но на 1 место команду вывел физрук Олег)) как же подгорает у колбасников)))))))))

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  2. edgarkuznetsov 13.01.2021 02:03 # edgarkuznetsov
    МС проиграли ,чую с Ливерпулем будет ничья либо проигрыш при такой игре,хотя ща у них тоже игра такая себе,скорее ничейка

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  3. gameboy 13.01.2021 02:00 # gameboy
    Чемпионами им точно не быть, но пусть первой строчке порадуются.

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  4. alienripley 13.01.2021 01:56 # alienripley
    с победой фэнов красного Манчестера.

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  5. superperez101 13.01.2021 01:42 # superperez101
    чисто судейка затащил помойку, красную давать надо было
    ну а так игры нет у скама, в воскресенье посмотрим кто на что горазд

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  6. bushwacka 13.01.2021 01:40 # bushwacka
    Пздц, Олег подписал Кавани и лидирует в таблице... Мухтар потратил 300 лямов и на 9м... Рот Клоппа виноват.

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  7. redman31 13.01.2021 01:36 # redman31
    В следующем туре портовая петушня может скатиться до 6-7 места в таблице

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  8. bezviz 13.01.2021 01:36 # bezviz
    колбасиков нет, с0сут под шконарем)
    ахаха ушли в отрыв на 9 очков))))))))))

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  9. lfcynwa 13.01.2021 01:35 # lfcynwa
    молодцы скам

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  10. mafia 13.01.2021 01:35 # mafia
    Неожиданно. Поздравляю манков)

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  11. januzaj00 13.01.2021 01:32 # januzaj00
    Интересно сколько у Кавани перехватов было

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  12. mancunia-planet 13.01.2021 01:31 # mancunia-planet
    9. Членси

    Всё нужно знать о синем ведре, на своём месте

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  13. mancityman 13.01.2021 01:30 # mancityman
    Шо с е6алом хуесосы портовые?))

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  14. lemass 13.01.2021 01:30 # lemass
    А на втором месте пидоры ебутся, хахабля и на 9м тоже!

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  15. lemass 13.01.2021 01:28 # lemass
    Как же прекрасен Манчестер Юнайтед!

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  16. vandersexxx 13.01.2021 01:28 # vandersexxx
    При такой игре можно вообще не попасть в четверку по окончанию сезона

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  17. lexa-arsenal 13.01.2021 01:27 # lexa-arsenal
    liverpo0ol

    Уж лучше помойка чем голубая или синяя поебень

    Источник: http://fapl.ru/posts/83408/?c=1

    дибил?

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  18. liverpo0ol 13.01.2021 01:26 # liverpo0ol
    Уж лучше помойка чем голубая или синяя поебень

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  19. kos9k 13.01.2021 01:26 # kos9k
    Обоссым сосульшеров в очной встрече, делов то.
    Но в кубке на помойке проебут.

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  20. lemass 13.01.2021 01:26 # lemass
    Бедные колбасники, сидят, горят и обтекают.

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