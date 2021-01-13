"Юнайтед" обыграл "Бернли" и стал лидером Премьер-Лиги
"Манчестер Юнайтед" вышел на чистое первое место в Премьер-Лиге, отпраздновав победу 0:1 в гостях у "Бернли" благодаря голу Поля Погба.
В ворота "бордовых" после травмы лодыжки вернулся Ник Поуп, что стало одним из трех изменений в стартовом составе команды относительно матча Кубка Англии против "МК Донс".
У "красных дьяволов", которые играли в Кубке Англии против "Уотфорда", таковых изменений оказалось сразу 10. Уцелел лишь Эрик Байи, несмотря на травму головы. Эдинсон Кавани вернулся на острие после дисквалификации.
"Юнайтед" достаточно сонно начал матч, свою первую опасную атаку проведя на 17-й минуте. Бруну Фернандеш получил возможность пробить из пределов штрафной площади, но прямо в Поупа. Вскоре "Бернли" ответил ударом Криса Вуда, который был заблокирован Байи.
Самый интересный момент случился в середине первого тайма, когда у рефери Кевина Френда появился повод показать красную карточку Робби Брэйди за фол последней надежды на Кавани. Однако система VAR определила, что эта комбинация гостей началась с грубой игры Шоу. и теперь уже над Люком нависла угроза удаления. В конце концов арбитр ограничился "горчичником" Шоу.
Дальше игра проходила с небольшим преимуществом "дьяволов", а на 40-й минуте Харри Магуайр даже отправил мяч в ворота, замкнув головой подачу Шоу с левого фланга, но сделал это с нарушением правил.
После перерыва "Бернли" целиком сосредоточился на сдерживании соперника. "Юнайтед" атаковал без скорости, но все-таки смог открыть счет на 71-й минуте. Маркус Рэшфорд из стоячего положения выполнил передачу с правого фланга на линию штрафной, а Поль Погба пробил ногой по летящему мячу — 0:1. Отличиться французу помог рикошет.
Ответить "бордовые" ничем уже не смогли. Лишь появившийся на замену Матей Выдра слегка навел шороху в штрафной гостей. Кроме того, было подозрение на игру рукой, но Френд вмешиваться не стал.
Этот матч оставил немало вопросов к судейству, однако "Юнайтед" на гол наиграл, причем на гол с открытой игры, а "Бернли" — нет, и в этом главная разница.
"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
13.01.2021 01:15
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Последние комментарии:
Все называют влагаля гением тактики, а чмаура особенным, но на 1 место команду вывел физрук Олег)) как же подгорает у колбасников)))))))))
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МС проиграли ,чую с Ливерпулем будет ничья либо проигрыш при такой игре,хотя ща у них тоже игра такая себе,скорее ничейка
(ответить)
Чемпионами им точно не быть, но пусть первой строчке порадуются.
(ответить)
с победой фэнов красного Манчестера.
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чисто судейка затащил помойку, красную давать надо было
ну а так игры нет у скама, в воскресенье посмотрим кто на что горазд
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Пздц, Олег подписал Кавани и лидирует в таблице... Мухтар потратил 300 лямов и на 9м... Рот Клоппа виноват.
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В следующем туре портовая петушня может скатиться до 6-7 места в таблице
(ответить)
колбасиков нет, с0сут под шконарем)
ахаха ушли в отрыв на 9 очков))))))))))
(ответить)
молодцы скам
(ответить)
Неожиданно. Поздравляю манков)
(ответить)
Интересно сколько у Кавани перехватов было
(ответить)
9. Членси
Всё нужно знать о синем ведре, на своём месте
(ответить)
Шо с е6алом хуесосы портовые?))
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А на втором месте пидоры ебутся, хахабля и на 9м тоже!
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Как же прекрасен Манчестер Юнайтед!
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При такой игре можно вообще не попасть в четверку по окончанию сезона
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liverpo0ol
Уж лучше помойка чем голубая или синяя поебень
Источник: http://fapl.ru/posts/83408/?c=1
дибил?
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Уж лучше помойка чем голубая или синяя поебень
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Обоссым сосульшеров в очной встрече, делов то.
Но в кубке на помойке проебут.
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Бедные колбасники, сидят, горят и обтекают.
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