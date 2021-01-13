Озил продолжает переговоры о переходе в "Фенербахче"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила сообщил, что переговоры о переходе его клиента в "Фенербахче" в январе продолжается.

Роскошный контракт Озила с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю истекает в конце сезона, однако Месут, не имея игровой практики с марта, открыт к смене клуба уже в этом месяце.



Озил собирается не просто куда-нибудь, а в определенный клуб, который близок его сердцу. Вопрос лишь в том, смогут ли Месут и "Арсенал" договориться об условиях расставания.



"Конечно, прямо сейчас я не могу сказать слишком много из-за конфиденциальности. Даже если бы я хотел, то не смог. Но каждый и так догадывается".



"По контракту Месута Озила остался короткий период. Летом его контракт истекает, и каждый это знает".



"В данный момент Месут волен разговаривать с любым клубом, как ему захочется. Английские правила позволяют тебе вести переговоры с любым клубом, когда ты вступаешь в заключительные шесть месяцев по своему контракту. Это мы и делаем. Процесс идет".



"В данный момент Месут может заключить новый контракт с любым клубом, как пожелает. Он волен сделать это. Мы собираемся это сделать, и в "Арсенале" знают об этом".



"Поэтому есть две альтернативы. Либо он останется до конца сезона и уйдет позже, либо будет достигнута договоренность о его уходе в январе".



"Либо одно, либо другое. Обе стороны осознают это, и обе стороны были бы рады заключить сделку. Месут провел здесь почти восемь лет, и договориться за день или два невозможно".



"Мы ведем дела корректно и профессионально. Надеюсь, ради обеих сторон и особенно ради самого Месута все будет улажено как можно скорее".



"Если Месут отправится в Турцию, то только в "Фенербахче". Он всегда это говорил. Это очень важно, что Месут может перейти туда не только как футболист, но и как человек, который любит "Фенербахче".



"В данный момент процесс идет. Надеюсь, с божьей волей все случится", — цитирует агента Эркюта Согута Football.London.