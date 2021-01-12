"Шеффилд Юнайтед" одержал первую победу в сезоне

"Шеффилд Юнайтед" одержал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев дома "Ньюкасл" благодаря пенальти Билли Шарпа — 1:0.

"Сороки" были просто ужасны до перерыва, вчистую уступив сопернику по игре. Команда Стива Брюса ни разу не пробила в створ, а под занавес тайма осталась вдесятером — за две желтые карточки был удален Райан Фрэйзер.



Во втором тайме "Шеффилд Юнайтед" удалось реализовать численное преимущество. Обратившись к VAR, рефери Энди Мэдли все же назначил пенальти за игру рукой, и 34-летний Билли Шарп реализовал пенальти — 1:0.



В остатке матча Риан Брюстер упустил возможность удвоить счет — его дальний удар срикошетил в основание штанги.



"Шеффилд Юнайтед" одержал не просто свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, а вторую победу подряд — несколькими днями ранее в Кубке Англии был повержен "Бристоль Роверс" из Лиги Один.



"Шеффилд Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче