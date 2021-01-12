Левандовски рассказал о своем пари с Клоппом

Юрген Клопп и Роберт Левандовски Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своем пари с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом в период их совместной работы в дортмундской "Боруссии".

В 2010 году именно Клопп привел Левандовски в Дортмунд. И чтобы стимулировать польского бомбардира, Юрген придумал необычное пари.

"Когда я пришел в клуб, то практически не говорил по-немецки. Я знал "данке" — "спасибо". Погода была дождливой и серой. А интенсивность тренировок была очень, очень высокой".

"Я отчаянно жаждал показать себя, а Юрген хотел стимулировать меня. Поэтому в первые месяцы мы заключили небольшое пари. Если я забивал 10 голов за тренировочное занятие, он давал мне 50 евро. Если нет, я давал ему 50 евро".

"В первые недели я платил ему почти каждый раз. Он смеялся. Но спустя несколько месяцев расклады изменились. Теперь деньги доставались уже мне".

"Поэтому однажды он сказал: "Стоп! Достаточно, теперь ты готов!" — цитирует Левандовски The Independent.


Метки Боруссия, Клопп, Левандовски

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. mrsam 12.01.2021 22:59 # mrsam
    "Потом я начал давать 25 баксов вратарю соперников за пропущенные мячи и он сказал: "Стоп! Достаточно, теперь ты готов!"

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  2. vyrentz 12.01.2021 22:46 # vyrentz
    Юрген был в выигрыше в любом случае, красава

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  3. geniusss 12.01.2021 22:19 # geniusss
    что за гомосеки?

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  4. suddenly 12.01.2021 22:05 # suddenly
    Хитрец Клопп. Пока выигрывал деньги, всё было заебись, он смеялся. Как только стал проигрывать сразу стоп :)

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