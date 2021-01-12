Левандовски рассказал о своем пари с Клоппом

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своем пари с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом в период их совместной работы в дортмундской "Боруссии".

В 2010 году именно Клопп привел Левандовски в Дортмунд. И чтобы стимулировать польского бомбардира, Юрген придумал необычное пари.



"Когда я пришел в клуб, то практически не говорил по-немецки. Я знал "данке" — "спасибо". Погода была дождливой и серой. А интенсивность тренировок была очень, очень высокой".



"Я отчаянно жаждал показать себя, а Юрген хотел стимулировать меня. Поэтому в первые месяцы мы заключили небольшое пари. Если я забивал 10 голов за тренировочное занятие, он давал мне 50 евро. Если нет, я давал ему 50 евро".



"В первые недели я платил ему почти каждый раз. Он смеялся. Но спустя несколько месяцев расклады изменились. Теперь деньги доставались уже мне".



"Поэтому однажды он сказал: "Стоп! Достаточно, теперь ты готов!" — цитирует Левандовски The Independent.