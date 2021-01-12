Де Хеа: "Мы не можем упускать такую возможность"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что его команда не может упускать возможность поучаствовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги в этом сезоне.

Избежав поражение в гостях у "Бернли" во вторник вечером, "Юнайтед" сможет стать лидером Премьер-Лиги, что вдвойне важно, учитывая матч против возглавляющего таблицу прямо сейчас "Ливерпуля" в воскресенье.



Де Хеа так истосковался по борьбе за титул, что призывает партнеров по команде использовать этот шанс.



"Я сражался за титул пару сезонов, когда сэр Алекс был здесь. Теперь мы снова в гонке, и нам потребовалось много времени, чтобы достичь этого уровня. Мы не можем упускать такую возможность".



"Мы должны быть очень, очень сосредоточены в каждом матче, стараясь выигрывать их все. Надеюсь, если у нас будет порядок с физическим и психологическим состоянием, мы действительно поборемся за титул".



"Это правда, что впереди еще куча матчей, однако это реальная возможность возглавить лигу".



"Это хорошая возможность для нас. Мы играем на выезде против такого сложного соперника, как "Бернли", но если мы хотим завоевать титул, нам нужно побеждать в такого рода матчах. Я повторяюсь, но мы должны быть сосредоточены на каждом матче и двигаться матч за матчем", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту "Юнайтед".