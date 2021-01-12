Де Хеа: "Мы не можем упускать такую возможность"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что его команда не может упускать возможность поучаствовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги в этом сезоне.

Избежав поражение в гостях у "Бернли" во вторник вечером, "Юнайтед" сможет стать лидером Премьер-Лиги, что вдвойне важно, учитывая матч против возглавляющего таблицу прямо сейчас "Ливерпуля" в воскресенье.

Де Хеа так истосковался по борьбе за титул, что призывает партнеров по команде использовать этот шанс.

"Я сражался за титул пару сезонов, когда сэр Алекс был здесь. Теперь мы снова в гонке, и нам потребовалось много времени, чтобы достичь этого уровня. Мы не можем упускать такую возможность".

"Мы должны быть очень, очень сосредоточены в каждом матче, стараясь выигрывать их все. Надеюсь, если у нас будет порядок с физическим и психологическим состоянием, мы действительно поборемся за титул".

"Это правда, что впереди еще куча матчей, однако это реальная возможность возглавить лигу".

"Это хорошая возможность для нас. Мы играем на выезде против такого сложного соперника, как "Бернли", но если мы хотим завоевать титул, нам нужно побеждать в такого рода матчах. Я повторяюсь, но мы должны быть сосредоточены на каждом матче и двигаться матч за матчем", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lovrentiy 12.01.2021 21:52 # lovrentiy
    Значит можно ставить на Бернли.

    (ответить)

  2. manutd-20champ 12.01.2021 21:50 # manutd-20champ
    больше следи за собой и все будет пучком

    (ответить)

  3. januzaj00 12.01.2021 21:22 # januzaj00
    Норм колбасных лохов и казаха-долбоеба aliabiev собрал

    (ответить)

  4. aliabiev 12.01.2021 21:20 # aliabiev
    Мяч значит он может упускать, а возможность попиздить нет

    (ответить)

  5. van-dijk 12.01.2021 21:17 # van-dijk
    Да ку ка ре кается.

    (ответить)

  6. electric 12.01.2021 21:05 # electric
    Покаркай Покаркай ха-ха-ха.
    Дегей!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: