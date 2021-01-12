Мартинелли избежал серьезной травмы

Габриэль Мартинелли Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли избежал серьезной травмы и уже через считанные дни вернется к полноценным тренировкам.

Напомним, Мартинелли неудачно подвернул лодыжку на разминке перед матчем 3-го раунда Кубка Англии против "Ньюкасла" в минувшую субботу.

Главный тренер "канониров" Микель Артета тогда сгустил тучи, заявив, что не ждет хороших новостей насчет 19-летнего бразильца, едва вернувшегося после тяжелой травмы колена.

Однако хорошие новости все же пришли. Как сообщает официальный веб-сайт "Арсенала", Мартинелли чувствует себя гораздо лучше и со дня на день возобновит тренировки в общей группе.

А вот защитник Габриэль и полузащитник Томас Партей уже тренируются с полной нагрузкой и имеют шансы сыграть против "Кристал Пэлас" в четверг.


Метки Арсенал, Мартинелли, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 20:00

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