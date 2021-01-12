Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли избежал серьезной травмы и уже через считанные дни вернется к полноценным тренировкам.

Напомним, Мартинелли неудачно подвернул лодыжку на разминке перед матчем 3-го раунда Кубка Англии против "Ньюкасла" в минувшую субботу.



Главный тренер "канониров" Микель Артета тогда сгустил тучи, заявив, что не ждет хороших новостей насчет 19-летнего бразильца, едва вернувшегося после тяжелой травмы колена.



Однако хорошие новости все же пришли. Как сообщает официальный веб-сайт "Арсенала", Мартинелли чувствует себя гораздо лучше и со дня на день возобновит тренировки в общей группе.



А вот защитник Габриэль и полузащитник Томас Партей уже тренируются с полной нагрузкой и имеют шансы сыграть против "Кристал Пэлас" в четверг.