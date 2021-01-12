Холдинг заключил новый контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг заключил со своим клубом новый контракт до 2024 года с опцией продления на 12 месяцев.

Минувшим летом "Арсенал" заручился услугами Габриэля, а Холдинга был готов отправить в аренду в "Ньюкасл". Однако переговоры "канониров" и "сорок" не увенчались успехом — Роб остался на "Эмирейтс" и об этом совершенно не пожалел.



25-летний англичанин утвердился в качестве ключевого игрока "Арсенала", отметившись уже 16 появлениями в стартовом составе в этом сезоне.



"С момента, как я пришел сюда тренировать, Роб производит на меня сильное впечатление своим старанием — на поле и за его пределами. Он превосходно тренируется каждый день, и это находит отражение на его стабильной игре в матчах".



"Все мы знаем мастерство Роба, он демонстрировал его в напряженные моменты обоих победных финалов Кубка Англии. Мы очень рады, что Роб заключил новый контракт, он очень популярен среди всех игроков и персонала, и мы предвкушаем его дальнейшее развитие в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



Добавим, Холдинг сыграл 96 матчей за лондонский клуб после своего перехода из "Болтона" летом 2016. В этот период Роба были как приятные моменты вроде двух выигранных Кубков Англии, так и не очень — травма крестообразных связок колена в матче против "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018.