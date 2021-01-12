Абрамович задумывается о приглашении Гранта в "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович задумывается о приглашении Аврама Гранта в штаб главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
"Челси" выиграл лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, откатившись на девятую позицию, однако Абрамович не спешит увольнять Лэмпарда и видит альтернативное решение.
Российский бизнесмен с израильским паспортом убежден, что громадный опыт Гранта может стать бесценным для Лэмпарда и его тренерской команды, утверждает Sky Sports.
Сам Аврам считает, что он слишком хорош, чтобы трудиться чьим-либо помощником, поэтому свое возвращение на "Стэмфорд Бридж" допускает только на короткое время.
Напомним, Гранту довелось тренировать "Челси" в сезоне 2007/08. Приняв "синих" из рук уволенного Жозе Моуриньо, близкий друг Абрамовича финишировал в Премьер-Лиге на втором месте и достиг финала Лиги Чемпионов.
12.01.2021 19:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Грант: "Будка там"
(ответить)
Ага и Хидинга пригласите, вообще зовите всех
(ответить)
Накуй нужен такой помощник
(ответить)
Моуриньо верните, сцуки!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий