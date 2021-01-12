Абрамович задумывается о приглашении Гранта в "Челси"

Фрэнк Лэмпард и Аврам Грант Владелец "Челси" Роман Абрамович задумывается о приглашении Аврама Гранта в штаб главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

"Челси" выиграл лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, откатившись на девятую позицию, однако Абрамович не спешит увольнять Лэмпарда и видит альтернативное решение.

Российский бизнесмен с израильским паспортом убежден, что громадный опыт Гранта может стать бесценным для Лэмпарда и его тренерской команды, утверждает Sky Sports.

Сам Аврам считает, что он слишком хорош, чтобы трудиться чьим-либо помощником, поэтому свое возвращение на "Стэмфорд Бридж" допускает только на короткое время.

Напомним, Гранту довелось тренировать "Челси" в сезоне 2007/08. Приняв "синих" из рук уволенного Жозе Моуриньо, близкий друг Абрамовича финишировал в Премьер-Лиге на втором месте и достиг финала Лиги Чемпионов.


Метки Абрамович, Грант, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 12.01.2021 19:55 # vyrentz
    Грант: "Будка там"

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  2. cfclamps8 12.01.2021 19:26 # cfclamps8
    Ага и Хидинга пригласите, вообще зовите всех

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  3. mkcfc 12.01.2021 19:26 # mkcfc
    Накуй нужен такой помощник

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  4. royal-arsenal 12.01.2021 19:14 # royal-arsenal
    Моуриньо верните, сцуки!!

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