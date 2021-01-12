Моуриньо и Паркер по-разному отнеслись к переносу своего матча на среду

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо положительно оценил решение Премьер-Лиги сделать соперником "шпор" на среду не "Астон Виллу", а "Фулхэм". Главный тренер "дачников" Скотт Паркер считает иначе.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в "Астон Вилле" у "Тоттенхэма" образовалось окно в календаре в среду. И накануне Премьер-Лига поставила на этот день матч против "Фулхэма", который должен был состояться еще в конце декабря, но был отложен в последний момент.



Паркер находит это решение Премьер-Лиги "скандальным" и считает, что у его команды недостаточно времени на подготовку.



"О возможности сыграть против "Тоттенхэма" в среду заговорили в субботу. Мы не отнеслись к этому серьезно, но в 9:30 понедельника нас уведомили, что матч состоится. Подтвердить игру в понедельник — это скандально. Я понимаю, что мы все равно должны сыграть этот матч, но нужно было уведомить заранее", — сообщил Паркер.



А вот Моуриньо, который в свое время тренировал Паркера в "Челси", проблемы здесь не видит.



"Насколько допустимо уведомить "Фулхэм" за два дня до матча? Вы серьезно? У них есть 48 часов, чтобы подготовиться к матчу. Послушайте — о том, что я не сыграю против них (30 декабря), я узнал за два часа до начала матча".



"Когда матчи откладываются, это хуже всего. А когда ты просто меняешь их порядок, то эффект минимален, потому что ты все равно сыграешь 19 матчей дома и 19 на выезде. Ты дважды сыграешь против каждой команды".



"Если у нас есть возможность помочь Премьер-Лиги сыграть сезон полностью, то это решение. Положительное решение", — цитирует Моуриньо Sky Sports.