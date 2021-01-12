Моуриньо ответил Озилу насчет возможного перехода в "Тоттенхэм"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу насчет возможного перехода к "шпорам".
В сессии вопросов и ответов в твиттере накануне вечером Озила спросили, выберет он завершить карьеру или перейти в "Тоттенхэм", если "шпоры" будут единственным заинтересованным в нем клубом по истечении контракта с "Арсеналом".
"Легкий вопрос. Завершу карьеру!" — ответил Озил.
Не менее острый на язык Моуриньо не оставил без внимания такую реплику своего бывшего подопечного по "Реалу".
"А кто ему сказал, что "Тоттенхэм" был бы заинтересован в нем?" — цитирует Моуриньо Evening Standard.
12.01.2021 17:00
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Это как в старом английском анекдоте. - Мистер, если бы я была вашей женой то положила бы вам в чай яд.. - Мисс, если бы я был вашим мужем то с удовольствием выпил бы тот чай...
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Маур дундук, журналист же и сказал 🤷
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Чмоур такой чмоур)
Сейчас то в 2021 гореть от тролинга Озила))
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Жил был какой-то Бэйл...
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