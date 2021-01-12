Моуриньо ответил Озилу насчет возможного перехода в "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу насчет возможного перехода к "шпорам".

В сессии вопросов и ответов в твиттере накануне вечером Озила спросили, выберет он завершить карьеру или перейти в "Тоттенхэм", если "шпоры" будут единственным заинтересованным в нем клубом по истечении контракта с "Арсеналом".

"Легкий вопрос. Завершу карьеру!" — ответил Озил.

Не менее острый на язык Моуриньо не оставил без внимания такую реплику своего бывшего подопечного по "Реалу".

"А кто ему сказал, что "Тоттенхэм" был бы заинтересован в нем?" — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Арсенал, Моуриньо, Озил, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 17:00

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  1. edgarkuznetsov 12.01.2021 18:12 # edgarkuznetsov
    Фотка в тему )

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  2. scouser2005 12.01.2021 17:54 # scouser2005
    Это как в старом английском анекдоте. - Мистер, если бы я была вашей женой то положила бы вам в чай яд.. - Мисс, если бы я был вашим мужем то с удовольствием выпил бы тот чай...

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  3. french 12.01.2021 17:51 # french
    Маур дундук, журналист же и сказал &#129335;

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  4. unclearness 12.01.2021 17:09 # unclearness
    Чмоур такой чмоур)
    Сейчас то в 2021 гореть от тролинга Озила))

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  5. last-chapter 12.01.2021 17:05 # last-chapter
    Жил был какой-то Бэйл...

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