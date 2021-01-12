Моуриньо ответил Озилу насчет возможного перехода в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу насчет возможного перехода к "шпорам".

В сессии вопросов и ответов в твиттере накануне вечером Озила спросили, выберет он завершить карьеру или перейти в "Тоттенхэм", если "шпоры" будут единственным заинтересованным в нем клубом по истечении контракта с "Арсеналом".



"Легкий вопрос. Завершу карьеру!" — ответил Озил.



Не менее острый на язык Моуриньо не оставил без внимания такую реплику своего бывшего подопечного по "Реалу".



"А кто ему сказал, что "Тоттенхэм" был бы заинтересован в нем?" — цитирует Моуриньо Evening Standard.