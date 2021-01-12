"Милан" поборется за Томори

"Милан" вступил в борьбу за защитника "Челси" Фикайо Томори, который доступен для трансфера в этом месяце.

Напомним, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность отпустить Томори после победы 4:0 на "Моркамом" в Кубке Англии в минувший уикенд.



В предыдущее окно Фикайо отверг интерес ряда клубов, включая "Эвертон" и "Вест Хэм", но в этом сезоне сыграл только четыре матча, включая 45 минут в Премьер-Лиге.



Ожидается, что на сей раз Томори будет гораздо больше заинтересован в уходе из "Челси" — в аренду или насовсем.



По информации Sky Sports, за ситуацией вокруг Фикайо следят сразу несколько клубов Премьер-Лиги — а теперь и "Милан". Правда, 23-летний англичанин не является приоритетной целью для "россонери".