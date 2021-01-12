18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 12 января, тремя поединками стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 21:00 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд, с 19-й попытки, "Шеффилд Юнайтед", наконец, одержал свою первую победу в этом сезоне, переиграв "Бристоль Роверс из Лиги Один в Кубке Англии. А вот "Ньюкасл" из кубкового соревнования вылетел, уступив "Арсеналу" в экстра-таймах, а до того набрав всего два очка в Премьер-Лиги из 18 возможных. "Сороки" выиграли все пять последних встреч с "клинками", включая три на выезде.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для ряда игроков, включая Фила Ягиелку, Энду Стивенса, Джорджа Болдока и Билли Шарпа. Лиса Муссе беспокоит лодыжка.



Вингер "Ньюкасла" Райан Фрэйзер решил свои проблемы с пахом. Джамаал Ласселлс вернулся после болезни против "Арсенала", но был заменен в перерыве в связи с усталостью.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 23:15 Онлайн-трансляция



Обе команды отпраздновали по победе в минувший уикенд, однако в Премьер-Лиге "Вулверхэмптон" выиграл лишь один из семи последних матчей. "Эвертон" отлично выступает на выезде, одержав пять побед в семи последних выездных поединках чемпионата — столько же, как за весь сезон 2019/20 или 2018/19. "Волки" потерпели только одно поражение в шести последних домашних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге, трижды сыграв вничью.



Может вернуться защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли, но Хонни, Фернандо Марсал, Даниэл Поденсе и Рауль Хименес по-прежнему вне игры.



"Эвертон" потерял с травмой задней поверхности бедра нападающего Доминика Калверт-Левина. С аналогичным повреждением отсутствует Аллан. Ришарлисону предстоит фитнес-тест.



БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:15 Онлайн-трансляция



Мотивация "Манчестер Юнайтед" вполне понятна. Избежав поражения на поле "Бернли", "красные дьяволы" подойдут к воскресному матчу против "Ливерпуля" в качестве лидера Премьер-Лиги. "Бордовые" могут похвастать только одной победой в 25 последних домашних поединках против представителей "большой шестерки", одержав оную против "Тоттенхэма" в феврале 2019 (2:1). "Юнайтед" — единственная команда, до сих пор ни разу не проигравшая на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги. В пяти последних домашних встречах с "дьяволами" "Бернли" не забил ни одного гола.



Защитники "Бернли" Чарли Тэйлор и Кевин Лонг под вопросом из-за проблем с бедром и лодыжкой, соответственно. Есть некоторые болячки и у Дуайта Макнила с Джеем Родригесом.



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани закончил отбывать трехматчевую дисквалификацию. Виктор Линделеф, Люк Шоу и Поль Погба под вопросом. У Эрика Байи травма головы.