"Боливар" вошел в семейство клубов "Манчестер Сити"

Боливар Семейство дочерних клубов "Манчестер Сити" пополнилось боливийским "Боливаром".

В отличие от 10 других клубов, которые частично или полностью принадлежат City Football Group, "Боливар" будет находится на особом положении.

Основанный в 1925 году "Боливар" из высокогорного города Ла-Пас входит в семейство CFG в качестве первого партнерского клуба.

"Боливар, самый успешный клуб Боливии с 29 титулами, получит доступ ко всех технологиям, маркетинговым возможностям, спортивной медицине и скаутской сети, что и другие члены CFG.

"Мы воспользуемся опытом и советами CFG, чтобы продолжить движение к свой цели — сделать "Боливар" лучшим клубом в Латинской Америке", — сообщил президент "Боливара" Марсело Клауре.


Метки City Football Group, Боливар, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 12.01.2021 15:11 # vyrentz
    Лучше бы Гегемонси взяли, а то у них профессионалы типа Грановской скоро клуб в Шипе утопят

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  2. theo-zm 12.01.2021 14:30 # theo-zm
    А почему Бекхэм там рисуется ?

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  3. ganinilyha 12.01.2021 14:11 # ganinilyha
    Дитё АФа рекламит Сити

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