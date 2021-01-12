"Боливар" вошел в семейство клубов "Манчестер Сити"
Семейство дочерних клубов "Манчестер Сити" пополнилось боливийским "Боливаром".
В отличие от 10 других клубов, которые частично или полностью принадлежат City Football Group, "Боливар" будет находится на особом положении.
Основанный в 1925 году "Боливар" из высокогорного города Ла-Пас входит в семейство CFG в качестве первого партнерского клуба.
"Боливар, самый успешный клуб Боливии с 29 титулами, получит доступ ко всех технологиям, маркетинговым возможностям, спортивной медицине и скаутской сети, что и другие члены CFG.
"Мы воспользуемся опытом и советами CFG, чтобы продолжить движение к свой цели — сделать "Боливар" лучшим клубом в Латинской Америке", — сообщил президент "Боливара" Марсело Клауре.
12.01.2021 14:00
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Лучше бы Гегемонси взяли, а то у них профессионалы типа Грановской скоро клуб в Шипе утопят
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А почему Бекхэм там рисуется ?
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Дитё АФа рекламит Сити
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