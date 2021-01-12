Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес рассказал о своем шраме на голове.

Внимательные болельщики "Юнайтед" могли заметить огромный шрам около левого уха их новичка, прибывшего на "Олд Траффорд" из "Порту" в летнее трансферное окно.



Соответствующую травму Алекс получил в матче за "Гремио" в 2013 году. Защитник перенес операцию, в ходе которой были использованы металлические пластины и шурупы для восстановления сломанного черепа.



"Это из футбола и случилось, когда я играл за "Гремио". То было Гре-Нал дерби, Фред тогда играл за "Интер", и мы были соперниками".



"Я пошел на верховой мяч и столкнулся головами с игроком "Интернасионаля". В результате я получил вдавленный перелом черепа. Это была очень похожая травма на ту, что получил Рауль Хименес. Очень похожая ситуация".



"Я получил перелом в передней части черепа, а также сломал нос. То был очень сложный и проблемный момент для меня, но я многому научился, пока отсутствовал. Я провел вне игры два с половиной месяца".



"Я перенес операцию на голове по восстановлению кости черепа. Теперь шрам является частью моей индивидуальности и будет напоминанием о случившемся до конца моей жизни", — сообщил Теллес Inside United.