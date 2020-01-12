КПР помогает Туре с получением тренерской лицензии

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре проходит практику в "Куинз Парк Рейнджерс" в рамках получения тренерской лицензии.

После своего ухода из "Сити" по окончании сезона 2017/18 Туре очень короткое время провел в греческом "Олимпиакосе" и китайском "Циндао Хайню".

37-летний ивуариец пока не объявлял о завершении игровой карьеры, но, судя по всему, уже определился с тем, чем займется после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Яя пошел по стопам своего старшего брата Коло, который ассистирует Брендану Роджерсу в "Лестере", и с недавних пор работает с молодежью КПР из Чемпионшипа.

"Я хочу выходить на травяной газон, взаимодействовать с другими людьми, обмениваться идеями. Мне очень повезло, что (технический директор) Крис Рэмси предоставил мне такую возможность в КПР", — цитирует Туре Evening Standard.


Метки Куинз Парк Рейнджерс, тренеры, Туре

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 12:00

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  1. red-end-dance 12.01.2021 13:14 # red-end-dance
    Хочет стать тренером, чтобы управлять белыми игроками

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  2. mrsimph 12.01.2021 12:59 # mrsimph
    Олимпийка охуенная, не то что Спартаковские мотивы на тренировочной Ливерпуля.

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  3. suddenly 12.01.2021 12:01 # suddenly
    Станет тренером - будет ныть, что его ни кто не берёт на работу из-за того, что он чёрный.

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