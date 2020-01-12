КПР помогает Туре с получением тренерской лицензии
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре проходит практику в "Куинз Парк Рейнджерс" в рамках получения тренерской лицензии.
После своего ухода из "Сити" по окончании сезона 2017/18 Туре очень короткое время провел в греческом "Олимпиакосе" и китайском "Циндао Хайню".
37-летний ивуариец пока не объявлял о завершении игровой карьеры, но, судя по всему, уже определился с тем, чем займется после того, как повесит бутсы на гвоздь.
Яя пошел по стопам своего старшего брата Коло, который ассистирует Брендану Роджерсу в "Лестере", и с недавних пор работает с молодежью КПР из Чемпионшипа.
"Я хочу выходить на травяной газон, взаимодействовать с другими людьми, обмениваться идеями. Мне очень повезло, что (технический директор) Крис Рэмси предоставил мне такую возможность в КПР", — цитирует Туре Evening Standard.
12.01.2021 12:00
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Хочет стать тренером, чтобы управлять белыми игроками
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Олимпийка охуенная, не то что Спартаковские мотивы на тренировочной Ливерпуля.
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Станет тренером - будет ныть, что его ни кто не берёт на работу из-за того, что он чёрный.
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