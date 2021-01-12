Магуайр сыграет с "Бернли", несмотря на угрозу дисквалификации

"Манчестер Юнайтед" решил не беречь Харри Магуайра против "Бернли", несмотря на угрозу дисквалификации своего капитана из-за перебора желтых карточек.

К матчу Премьер-Лиги против "Бернли" во вторник вечером Магуайр подходит с четырьмя желтыми карточками. Это означает, что Харри будет дисквалифицирован на воскресный выезд к "Ливерпулю", если получит "горчичник" на "Терф Мур".



После своего трансфера из "Лестера" за 80 миллионов фунтов летом 2019 Магуайр сыграл каждую минуту каждого матча "Юнайтед" в Премьер-Лиге, и главный тренер Оле Гуннар Сульшер не собирается делать исключение на сей раз.



"Харри сыграет, и это совершенно точно — только если он не проснется больным. Ты не можешь просто брать три очка и не думать о матчах, которые ждут тебя после этого", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.