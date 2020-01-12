Крауч извинился за то, что свел "Ливерпуль" с МЮ в Кубке Англии

Рио Фердинанд и Питер Крауч Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч извинился после того, как с его легкой руки "красные" попали на "Манчестер Юнайтед" в 4-м раунде Кубка Англии.

Именно Крауч проводил жеребьевку 4-го и 5-го раундов Кубка Англии, что накануне вечером состоялась в прямом эфире BT Sport и BBC Two.

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" сыграет дома против "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, а на следующей неделе — благодаря своему бывшему игроку — навестит "красных дьяволов" в рамках кубкового соревнования.

"Прошу прощения за это".

"Да, я не планировал этого, если честно. Это очень, очень большое противостояние. Вообще-то, мне довелось сыграть в одном из них и забить победный гол — так к слову!" — цитирует Крауча Liverpool Echo.

Также Питер получил нагоняй от своей жены Эбби Клэнси, уроженки Ливерпуля и большой фанатки "красных".

"Мой отец убьет тебя", — написала Клэнси в твиттере.

"Сразу ухожу спать в гостиную", — ответил Крауч.


Метки Крауч, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 09:00

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  1. liverbro 12.01.2021 09:18 # liverbro
    "Мой отец убьет тебя", — написала Клэнси в твиттере.
    "Сразу ухожу спать в гостиную", — ответил Крауч. С юмором у этой семьи полный порядок!

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  2. electric 12.01.2021 09:13 # electric
    Ахахах. Каратель маню. Топ страйкер этот ваш Крауч!

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