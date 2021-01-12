Светская хроника за вторник
"Бавария" поспорит с "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за Дайо Упамекано. "Арсенал" не будет покупать Эмилиано Буэндиа. Премьер-Лига ужесточает коронавирусные протоколы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Бавария" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (Marca)
"Милан" вступил в борьбу за защитника "Челси" Фикайо Томори. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" может взять защитника "Реала" Эдера Милитао в аренду с последующим выкупом. 22-летнего бразильца также хотят "Рома", "Милан" и "Интер". (Corriere dello Sport)
"Валенсия" надеется взять полузащитника Харри Уинкса в аренду с опцией выкупа. (Sky Sports)
"Валенсия" сделала уже второе предложение по аренде Уинкса. (Daily Mail)
"Арсенал" готов избавиться от голкипера Алекса Рунарссона, который присоединился к "канонирам" лишь четыре месяца назад. (The Sun)
"Арсенал" потерял интерес к Эмилиано Буэндиа после того, как "Норвич" назначил за своего полузащитника цену в 40 миллионов фунтов. (Daily Express)
"Арсенал" и "Эвертон" проявляют интерес к 32-летнему полузащитнику "Ренна" Стивену Нзонзи, который принадлежит "Роме". (Foot Mercato)
"Бернли" нацелился на защитника "Эвертона" Джонджо Кенни. (Football Insider)
"Брайтон" близок к покупке эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо за 4.5 млн. фунтов. (Daily Mail)
Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле отверг интерес "Вест Хэма" и переходит в "Атлетико". (Telefoot)
Норвежский защитник "Сампдории" Фредрик Андре Бьоркан заинтересовал "Лидс". (La Repubblica)
Нападающий "Лестера" Ислам Слимани направляется на медобследование в "Лион". (Daily Mail)
Другое
Премьер-Лига отчиталась о 36 новых случаях заражения коронавирусом в клубах. (BBC)
С этой недели Премьер-Лига ужесточила коронавирусные протоколы и готова наказывать их нарушителей штрафами или дисквалификациями. Например, от игроков теперь требуют не праздновать голы, сбиваясь в кучу и обнимаясь. (Daily Star)
13 игроков "Селтика" и главный тренер Нил Леннон самоизолировались после поездки в Дубай. (The Guardian)
"Челси" на неделю закрыл свою академию после вспышки коронавируса. (Goal)
При согласовании новых контрактов клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги пытаются включить в них пункты на случай ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. (Sky Sports)
В своем втором матче за "Ниццу" защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил награду лучшему игроку. (Daily Mail)
Фрэнк Лэмпард из "Челси" чаще остальных тренеров из Премьер-Лиги подвергается троллингу в социальных сетях. (The Sun)
12.01.2021 08:00
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Последние комментарии:
Сегодня жарим бурнли и выходим на законное первое место
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Сука, у них клубом руководит необразованный ворюга с Чукотки и тупая 3.14зда Грановская с дипломом переводчицы московского универа, а виноват ЛЭМПАРД! ГЕГЕМОНСИ!
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Шарамыги Манч ю вские что бы ваш сегодняшний день был как у lexa-anala
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Фрэнк Лэмпард из "Челси" чаще остальных тренеров из Премьер-Лиги подвергается троллингу в социальных сетях.
это все из-за фапл.ру
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Упомекано ждём
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"Челси" на неделю закрыл свою академию после вспышки коронавируса. (Goal)
Да можете закрыть его навсегда. Всё равно там никого толком и не выпускают. Даже их легенды - Терри, Лемпёс, Азар, Чех и Дрогба наёмники
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