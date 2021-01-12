Светская хроника за вторник

Светская хроника "Бавария" поспорит с "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за Дайо Упамекано. "Арсенал" не будет покупать Эмилиано Буэндиа. Премьер-Лига ужесточает коронавирусные протоколы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бавария" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (Marca)

"Милан" вступил в борьбу за защитника "Челси" Фикайо Томори. (Sky Sports)

"Тоттенхэм" может взять защитника "Реала" Эдера Милитао в аренду с последующим выкупом. 22-летнего бразильца также хотят "Рома", "Милан" и "Интер". (Corriere dello Sport)

"Валенсия" надеется взять полузащитника Харри Уинкса в аренду с опцией выкупа. (Sky Sports)

"Валенсия" сделала уже второе предложение по аренде Уинкса. (Daily Mail)

"Арсенал" готов избавиться от голкипера Алекса Рунарссона, который присоединился к "канонирам" лишь четыре месяца назад. (The Sun)

"Арсенал" потерял интерес к Эмилиано Буэндиа после того, как "Норвич" назначил за своего полузащитника цену в 40 миллионов фунтов. (Daily Express)

"Арсенал" и "Эвертон" проявляют интерес к 32-летнему полузащитнику "Ренна" Стивену Нзонзи, который принадлежит "Роме". (Foot Mercato)

"Бернли" нацелился на защитника "Эвертона" Джонджо Кенни. (Football Insider)

"Брайтон" близок к покупке эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо за 4.5 млн. фунтов. (Daily Mail)

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле отверг интерес "Вест Хэма" и переходит в "Атлетико". (Telefoot)

Норвежский защитник "Сампдории" Фредрик Андре Бьоркан заинтересовал "Лидс". (La Repubblica)

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани направляется на медобследование в "Лион". (Daily Mail)

Другое

Премьер-Лига отчиталась о 36 новых случаях заражения коронавирусом в клубах. (BBC)

С этой недели Премьер-Лига ужесточила коронавирусные протоколы и готова наказывать их нарушителей штрафами или дисквалификациями. Например, от игроков теперь требуют не праздновать голы, сбиваясь в кучу и обнимаясь. (Daily Star)

13 игроков "Селтика" и главный тренер Нил Леннон самоизолировались после поездки в Дубай. (The Guardian)

"Челси" на неделю закрыл свою академию после вспышки коронавируса. (Goal)

При согласовании новых контрактов клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги пытаются включить в них пункты на случай ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. (Sky Sports)

В своем втором матче за "Ниццу" защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил награду лучшему игроку. (Daily Mail)

Фрэнк Лэмпард из "Челси" чаще остальных тренеров из Премьер-Лиги подвергается троллингу в социальных сетях. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 12.01.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 12.01.2021 09:02 # mufc1994
    Сегодня жарим бурнли и выходим на законное первое место

    (ответить)

  2. vyrentz 12.01.2021 08:58 # vyrentz
    Сука, у них клубом руководит необразованный ворюга с Чукотки и тупая 3.14зда Грановская с дипломом переводчицы московского универа, а виноват ЛЭМПАРД! ГЕГЕМОНСИ!

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  3. v-0987654321 12.01.2021 08:54 # v-0987654321
    Шарамыги Манч ю вские что бы ваш сегодняшний день был как у lexa-anala

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  4. j-silver 12.01.2021 08:33 # j-silver
    Фрэнк Лэмпард из "Челси" чаще остальных тренеров из Премьер-Лиги подвергается троллингу в социальных сетях.

    это все из-за фапл.ру

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  5. januzaj00 12.01.2021 08:12 # januzaj00
    Упомекано ждём

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  6. alexander-arnold 12.01.2021 08:08 # alexander-arnold
    "Челси" на неделю закрыл свою академию после вспышки коронавируса. (Goal)

    Да можете закрыть его навсегда. Всё равно там никого толком и не выпускают. Даже их легенды - Терри, Лемпёс, Азар, Чех и Дрогба наёмники

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