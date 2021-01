Светская хроника за вторник

"Бавария" поспорит с "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за Дайо Упамекано. "Арсенал" не будет покупать Эмилиано Буэндиа. Премьер-Лига ужесточает коронавирусные протоколы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бавария" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (Marca)



"Милан" вступил в борьбу за защитника "Челси" Фикайо Томори. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" может взять защитника "Реала" Эдера Милитао в аренду с последующим выкупом. 22-летнего бразильца также хотят "Рома", "Милан" и "Интер". (Corriere dello Sport)



"Валенсия" надеется взять полузащитника Харри Уинкса в аренду с опцией выкупа. (Sky Sports)



"Валенсия" сделала уже второе предложение по аренде Уинкса. (Daily Mail)



"Арсенал" готов избавиться от голкипера Алекса Рунарссона, который присоединился к "канонирам" лишь четыре месяца назад. (The Sun)



"Арсенал" потерял интерес к Эмилиано Буэндиа после того, как "Норвич" назначил за своего полузащитника цену в 40 миллионов фунтов. (Daily Express)



"Арсенал" и "Эвертон" проявляют интерес к 32-летнему полузащитнику "Ренна" Стивену Нзонзи, который принадлежит "Роме". (Foot Mercato)



"Бернли" нацелился на защитника "Эвертона" Джонджо Кенни. (Football Insider)



"Брайтон" близок к покупке эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо за 4.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле отверг интерес "Вест Хэма" и переходит в "Атлетико". (Telefoot)



Норвежский защитник "Сампдории" Фредрик Андре Бьоркан заинтересовал "Лидс". (La Repubblica)



Нападающий "Лестера" Ислам Слимани направляется на медобследование в "Лион". (Daily Mail)



Другое



Премьер-Лига отчиталась о 36 новых случаях заражения коронавирусом в клубах. (BBC)



С этой недели Премьер-Лига ужесточила коронавирусные протоколы и готова наказывать их нарушителей штрафами или дисквалификациями. Например, от игроков теперь требуют не праздновать голы, сбиваясь в кучу и обнимаясь. (Daily Star)



13 игроков "Селтика" и главный тренер Нил Леннон самоизолировались после поездки в Дубай. (The Guardian)



"Челси" на неделю закрыл свою академию после вспышки коронавируса. (Goal)



При согласовании новых контрактов клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги пытаются включить в них пункты на случай ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. (Sky Sports)



В своем втором матче за "Ниццу" защитник "Арсенала" Вильям Салиба получил награду лучшему игроку. (Daily Mail)



Фрэнк Лэмпард из "Челси" чаще остальных тренеров из Премьер-Лиги подвергается троллингу в социальных сетях. (The Sun)