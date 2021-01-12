Полузащитник "Арсенала" Месут Озил признался в любви к "Фенербахче".

В данный момент Озил пытается договориться с "Арсеналом" об условиях прекращения своего контракта, рассчитанного еще на полгода.



Общаясь со своими подписчиками в твиттере в понедельник вечером, Месут не оставил сомнений, куда он отправится, если все-таки придет к общему знаменателю с "канонирами".



"Будучи ребенком, я рос в Германии как фанат "Фенербахче". Каждый немецкий турок имеет свою любимую команду в Турции, и для меня таковой был "Фенербахче". "Фенербахче" — это как "Реал" в Испании. Крупнейший клуб страны", — сообщил Озил.



Незадолго до сообщения Озила в твиттере большой намек на скорый переход Месута сделал и президент турецкого гранда Али Коч.



"Позвольте мне сообщить последнюю информацию насчет Месута Озила. Мы уже говорили, что это было бы мечтой для "Фенербахче".



"Я могу сказать, что мы ближе к этому, чем когда-либо прежде. Возможно, решение найдется. Возможно, решение не найдется. "Фенербахче" сделает заявление, когда придет время", — сообщил Коч Canal+.