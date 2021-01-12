У Сола Бамба обнаружили рак

У центрального защитника "Кардиффа" Сола Бамба был диагностирован рак.

Бамба выступает за "Кардифф" после своего перехода из "Лидса" в 2016 году, приняв участие в шести матчах за "ласточек" в этом сезоне.



Однако теперь Солу придется поставить свою карьеру на паузу. В понедельник "Кардифф" объявил, что у 35-летнего ивуарийца обнаружили неходжкинскую лимфому.



Бамба немедленно приступает к курсу химиотерапии и в процессе будет поддерживаться медицинским департаментом клуба Чемпионшипа.



Добавим, всего Бамба сыграл 117 матчей за "Кардифф", забив 10 голов. В 2018 Сол помог валлийскому клубу выйти в Премьер-Лигу.