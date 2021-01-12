"Тоттенхэм" обсуждает покупку Гонсалеса

"Тоттенхэм" начал переговоры о покупке аргентинского вингера "Штутгарта" Николаса Гонсалеса по окончании этого сезона.

Гонсалес находится в отличной форме после возобновления немецкого футбола в мае и своей игрой заинтересовал некоторые из крупнейших клубов Европы.



Одним из претендентов на Николаса является "Ювентус", поэтому "шпоры" пытаются сыграть на опережение и согласовать летний трансфер игрока уже сейчас.



По информации The Athletic, "Тоттенхэм" уже провел предварительные переговоры со "Штутгартом" о сделке, стоимость которой может составить около 27 миллионов фунтов.



22-летний аргентинец, которым в прошлом интересовался "Лидс", забил пять голов и отдал две результативные передачи в 10 матчах этого сезона Бундеслиги.



