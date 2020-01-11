Сократис хочет перейти в "Реал Бетис"

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос надеется перейти в "Реал Бетис" в это трансферное окно.

Как и Месуту Озилу, Сократису еще летом было сказано, что ему нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



В этом сезоне Папастатопулос не сыграл ни минуты, но, как и Озил, не горит желанием провести оставшиеся полгода по своему контракту без футбола.



По информации Goal, Сократис бы предложен нескольким европейским клубам, но в данный момент самый серьезный интерес проявляет "Реал Бетис", что подкупает 32-летнего грека.



Впрочем, сперва "Реал Бетис" должен продать ряд игроков и облегчить свою зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность пригласить Сократиса, который получает в "Арсенале" 5 миллионов фунтов в год.