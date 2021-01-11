"Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют в 4-м раунде Кубка Англии

В результате жеребьевки 4-го раунда (1/16 финала) Кубка Англии лицом к лицу сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Другим фаворитом соревнования повезло больше. "Манчестер Сити" сразится с "Челтенхэмом" из Лиги Два. "Лутон" и "Уикомб" из Чемпионшипа попытаются остановить "Челси" и "Тоттенхэм", соответственно.



"Арсенал", действующий обладатель Кубка Англии, сыграет с "Саутгемптоном" или "Шрюсбери", чей матч был отложен из-за вспышки коронавируса в клубе Лиги Один.



Одновременно состоялась жеребьевка 5-го раунда, но здесь обошлось без сюрпризов — можно отметить разве что потенциальную встречу "Эвертона" и "Тоттенхэма". Победитель матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" сыграет со "Стокпортом", "Вест Хэмом" или "Донкастером".



Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны 22-25 января, 5-го раунда — 9-11 февраля.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Челтенхэм — Манчестер Сити

Борнмут — Кроули

Суонси — Ноттингем Форест

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Саутгемптон / Шрюсбери — Арсенал

Барнсли — Норвич

Чорли — Вулверхэмптон

Миллуолл — Бристоль Сити

Брайтон — Блэкпул

Уикомб — Тоттенхэм

Фулхэм — Бернли

Шеффилд Юнайтед — Плимут

Челси — Лутон

Стокпорт / Вест Хэм — Донкастер

Брентфорд — Лестер

Эвертон — Шеффилд Уэнсдей



Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии



Фулхэм / Бернли — Борнмут / Кроули

Манчестер Юнайтед / Ливерпуль — Стокпорт / Вест Хэм / Донкастер

Шеффилд Юнайтед / Плимут — Миллуолл / Бристоль Сити

Чорли / Вулверхэмптон — Саутгемптон / Шрюсбери / Арсенал

Барнсли / Норвич — Челси / Лутон

Эвертон / Шеффилд Уэнсдей — Уикомб / Тоттенхэм

Суонси / Ноттингем Форест Челтенхэм / Манчестер Сити

Брентфорд / Лестер — Брайтон / Блэкпул