"Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют в 4-м раунде Кубка Англии
В результате жеребьевки 4-го раунда (1/16 финала) Кубка Англии лицом к лицу сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
Другим фаворитом соревнования повезло больше. "Манчестер Сити" сразится с "Челтенхэмом" из Лиги Два. "Лутон" и "Уикомб" из Чемпионшипа попытаются остановить "Челси" и "Тоттенхэм", соответственно.
"Арсенал", действующий обладатель Кубка Англии, сыграет с "Саутгемптоном" или "Шрюсбери", чей матч был отложен из-за вспышки коронавируса в клубе Лиги Один.
Одновременно состоялась жеребьевка 5-го раунда, но здесь обошлось без сюрпризов — можно отметить разве что потенциальную встречу "Эвертона" и "Тоттенхэма". Победитель матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" сыграет со "Стокпортом", "Вест Хэмом" или "Донкастером".
Добавим, матчи 4-го раунда будут сыграны 22-25 января, 5-го раунда — 9-11 февраля.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Челтенхэм — Манчестер Сити
Борнмут — Кроули
Суонси — Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
Саутгемптон / Шрюсбери — Арсенал
Барнсли — Норвич
Чорли — Вулверхэмптон
Миллуолл — Бристоль Сити
Брайтон — Блэкпул
Уикомб — Тоттенхэм
Фулхэм — Бернли
Шеффилд Юнайтед — Плимут
Челси — Лутон
Стокпорт / Вест Хэм — Донкастер
Брентфорд — Лестер
Эвертон — Шеффилд Уэнсдей
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Фулхэм / Бернли — Борнмут / Кроули
Манчестер Юнайтед / Ливерпуль — Стокпорт / Вест Хэм / Донкастер
Шеффилд Юнайтед / Плимут — Миллуолл / Бристоль Сити
Чорли / Вулверхэмптон — Саутгемптон / Шрюсбери / Арсенал
Барнсли / Норвич — Челси / Лутон
Эвертон / Шеффилд Уэнсдей — Уикомб / Тоттенхэм
Суонси / Ноттингем Форест Челтенхэм / Манчестер Сити
Брентфорд / Лестер — Брайтон / Блэкпул
11.01.2021 22:40
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скамо6лядская помойка пака-пака
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