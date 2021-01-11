Бакайоко хочет остаться в "Наполи" насовсем

Брат и агент Тьемуэ Бакайоко заявил, что постоянный контракт с "Наполи" является приоритетом для полузащитника.

Как известно, Бакайоко не играет за "Челси" с 2018 года, все это время скитаясь по арендам. В октябре Тьемуэ был отправлен в очередную командировку, присоединившись к "Наполи".



26-летний француз отлично освоился в "Наполи", сыграв 18 матчей во всех соревнованиях, и был бы счастлив продлить свое пребывание в итальянском клубе.



"Он очень рад своему первому голу за клуб, он долго не забивал. Гол придал ему уверенности в себе, и он всегда хочет помогать команде".



"Пока слишком рано говорить о постоянном трансфере, нужно учесть много вещей. Он в аренде до конца сезона и пока не разговаривал с клубом, но было бы славно остаться в "Наполи", поэтому посмотрим".



"Он поиграл за многие клубы, но он счастлив в "Наполи". Здесь порядок с результатами, и этот клуб был бы идеальным вариантом на будущее".



"Наполи" — претендент на титул Серии А, и каждый заинтересован в том, чтобы сезон завершился хорошо. В июне "Наполи" будет его приоритетом", — цитирует Абдулая Бакайоко Daily Mail.