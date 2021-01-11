Кайседо переходит в клуб Премьер-Лиги

Генеральный директор "Индепендьенте дель Валье" Сантьяго Моралес подтвердил, что полузащитник Мойсес Кайседо продолжит карьеру в неком клубе Премьер-Лиги.

На протяжении нескольких недель фаворитом в борьбе за Кайседо считался "Манчестер Юнайтед", однако Manchester Evening News может подтвердить поступившую на днях информацию о том, что "красные дьяволы" вышли из борьбы за 19-летнего эквадорца, оцениваемого в 4.5 млн. фунтов.



Впрочем, самоотвод "Юнайтед" не помешает Мойсесу перебраться в Премьер-Лигу. Ожидается, что талантливый полузащитник, интерес к которому также приписывали "Челси" и "Ньюкаслу", продолжит карьеру в "Брайтоне".



"Мы обо всем договорились с клубом Премьер-Лиги по Мойсесу Кайседо. Сегодня он получает рабочую визу, и в среду-четверг мы объявим о трансфере", — сообщил Моралес La Red.



Добавим, Кайседо уже играет за взрослую сборную Эквадора, а за свой клуб выступал в Кубке Либертадорес, потому проблем с разрешением на работу в Англии у него не возникнет.