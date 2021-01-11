Сульшер не ожидает приобретений в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает приобретений в январе.

На прошлой неделе команда Сульшера пополнилась вингером Амадом Диалло, однако этот трансфер стоимостью 37 миллионов фунтов был согласован еще в летнее окно.



На других новичков Сульшер не надеется — только если кто-то из долгосрочных трансферных целей "Юнайтед" не станет доступен.



"Думаю, совершенные летом приобретения отлично укрепили наш состав. Мы подписали хороших игроков, которые также являются хорошими людьми с хорошим характером".



"Январь — это всегда сложно. Если предоставится возможность заполучить свою долгосрочную цель, это будет другой разговор, но мало кому из команд нравится терять игроков в январе".



"Что касается зимних приобретений, то это маловероятно. Два-три игрока могут уйти, потому что они заслуживают играть больше ради собственного блага и ради своих карьер", — цитирует Сульшера The Independent.