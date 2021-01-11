Сульшер: "Кавани рвется в бой после дисквалификации"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Эдинсон Кавани рвется в бой после своей дисквалификации.

Пропустив три последних матча из-за расистского сообщения в инстаграме, Кавани возвращается, чтобы сыграть против "Бернли" во вторник вечером.



Эдинсон имеет все основания считать наложенное на него FA наказание несправедливым, однако это не сказалось на настрое 33-летнего уругвайца.



"Эдинсон хорошо тренировался, пока отбывал дисквалификацию. Конечно, он также получил пару выходных дней — нельзя тренироваться слишком много".



"Однако он рвется в бой, и с ним у нас есть еще один вариант игры. Он нападающий другого плана, нежели Мейсон, Антони и Маркус, поэтому я рад, что он вернулся. Ради этого мы его и приглашали".



"Пока что он очень хорош, и я уверен, он будет очень важен для нас в остатке сезона. Такое ощущение, что сезон стартует для нас завтра", — цитирует Сульшера Sky Sports.