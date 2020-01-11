Лэмпард: "Гилмор и Хадсон-Одои стучатся в стартовый состав"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что полузащитник Билли Гилмор и вингер Каллум Хадсон-Одои сделали большую заявку на то, чтобы играть в стартовом составе.

Оба молодых игрока проявили себя с лучшей стороны в победном для "синих" матче Кубка Англии против "Моркама" накануне (4:0).



Однако Лэмпард судит не только по одному этому матчу, отмечая, что Билли и Каллум раз за разом повышают свои шансы играть чаще.



"Каллум прибавляет и прибавляет, поэтому Каллум способен на большее. Думаю, он демонстрирует отличную прилежность в тренировках и отличное желание улучшать свою игру".



"А его гол — это великолепный пример того, как нужно взламывать чужую оборону и выходить на позицию, где играет нападающий. Так и должны играть современные вингеры".



"Принимая свои решения, иногда я буду включать его в состав, а иногда нет, но прямо сейчас я очень доволен тем, как он ассистирует и забивает".



"Каллум определенно прибавил, но все еще может перейти на более высокую передачу. Когда он играет таким образом, ожидать от него большего — это хорошо".



"Думаю, Билли Гилмор тоже стучится в стартовый состав. Он делает это это с матча против "Ливерпуля" в прошлом сезоне. Тогда он сыграл замечательно, став лучшим игроком матча и затем повторив это против "Эвертона", но после случилась травма".



"С того времени и даже раньше я знал, что Билли будет очень, очень важным игроком для этого клуба, если не сказать больше. Даже в таком молодом возрасте".



"Появившись против "Манчестер Сити" на прошлой неделе, он хорошо вошел в игру и хорошо перемещал мяч", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.