"Арсенал" собирается купить голкипера в январе

Бернд Лено и Алекс Рунарссон Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что собирается приобрести голкипера в зимнее трансферное окно.

В предыдущее окно "Арсенал" продал Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" за 20 миллионов фунтов и потратил 1 млн. фунтов на приглашение Алекса Рунарссона из "Дижона".

Пока 25-летний Рунарссон выглядит совершенно неубедительно в роли дублера Бернда Лено, вдобавок на днях "канониры" отправили Мэтта Мэйси в аренду в "Хайберниан". Теперь Артета просто обязан выйти на трансферный рынок.

"Пока ничего не произошло. Мы анализируем ситуацию, и мы нуждаемся в трех игроках на вратарской позиции. Мы найдем решение — вероятно, в это окно".

"Ситуация сложилась немного иначе, нежели мы планировали летом, потому что от нас ушел Эми (Мартинес). У нас не оставалось времени, чтобы должным образом отреагировать, и мы пытаемся разобраться с этим в зимнее окно", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. megamind13 11.01.2021 17:46 # megamind13
    Кто просил продавать Мартинеза? Выкинули бы Лено и поставили его основным и проблем не знали бы.

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  2. royal-arsenal 11.01.2021 17:30 # royal-arsenal
    А надо было удерживать Мартинеза всеми правдами и не правдами.

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  3. chelsiukpro 11.01.2021 17:14 # chelsiukpro
    Возьмут свободного агента ветерана .... сто пудов!

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  4. fc-zenit 11.01.2021 17:08 # fc-zenit
    Уверен что толковый кипер в этот заднеприводной гейклуб аснл не пойдёт. Так и будут нонеймов покупать несчастных.

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  5. dallaslp 11.01.2021 17:02 # dallaslp
    можно Чеха подписать из Челси

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