"Арсенал" собирается купить голкипера в январе

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что собирается приобрести голкипера в зимнее трансферное окно.

В предыдущее окно "Арсенал" продал Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" за 20 миллионов фунтов и потратил 1 млн. фунтов на приглашение Алекса Рунарссона из "Дижона".



Пока 25-летний Рунарссон выглядит совершенно неубедительно в роли дублера Бернда Лено, вдобавок на днях "канониры" отправили Мэтта Мэйси в аренду в "Хайберниан". Теперь Артета просто обязан выйти на трансферный рынок.



"Пока ничего не произошло. Мы анализируем ситуацию, и мы нуждаемся в трех игроках на вратарской позиции. Мы найдем решение — вероятно, в это окно".



"Ситуация сложилась немного иначе, нежели мы планировали летом, потому что от нас ушел Эми (Мартинес). У нас не оставалось времени, чтобы должным образом отреагировать, и мы пытаемся разобраться с этим в зимнее окно", — цитирует Артету Evening Standard.