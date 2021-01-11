"Арсенал" собирается купить голкипера в январе
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что собирается приобрести голкипера в зимнее трансферное окно.
В предыдущее окно "Арсенал" продал Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" за 20 миллионов фунтов и потратил 1 млн. фунтов на приглашение Алекса Рунарссона из "Дижона".
Пока 25-летний Рунарссон выглядит совершенно неубедительно в роли дублера Бернда Лено, вдобавок на днях "канониры" отправили Мэтта Мэйси в аренду в "Хайберниан". Теперь Артета просто обязан выйти на трансферный рынок.
"Пока ничего не произошло. Мы анализируем ситуацию, и мы нуждаемся в трех игроках на вратарской позиции. Мы найдем решение — вероятно, в это окно".
"Ситуация сложилась немного иначе, нежели мы планировали летом, потому что от нас ушел Эми (Мартинес). У нас не оставалось времени, чтобы должным образом отреагировать, и мы пытаемся разобраться с этим в зимнее окно", — цитирует Артету Evening Standard.
11.01.2021 17:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кто просил продавать Мартинеза? Выкинули бы Лено и поставили его основным и проблем не знали бы.
(ответить)
А надо было удерживать Мартинеза всеми правдами и не правдами.
(ответить)
Возьмут свободного агента ветерана .... сто пудов!
(ответить)
Уверен что толковый кипер в этот заднеприводной гейклуб аснл не пойдёт. Так и будут нонеймов покупать несчастных.
(ответить)
можно Чеха подписать из Челси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий