Премьер-Лига подтвердила замену соперника "Тоттенхэма" на среду

Премьер-Лига официально подтвердила, что матч "Астон Виллы" против "Тоттенхэма" отложен. Вместо выезда в Бирмингем "шпоры" примут дома "Фулхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" должен был отправиться на "Вилла Парк" в ближайшую среду, 13 января, однако на прошлой неделе в бирмингемском клубе была зафиксирована вспышка коронавируса.



Надеждам главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сыграть против молодежного состава "Виллы", как это сделал "Ливерпуль" в Кубке Англии, не суждено сбыться — сегодня Премьер-Лига объявила о замене соперника "шпор".



Теперь в среду "Тоттенхэм" примет на своем поле "Фулхэм". "Шпоры" проведут отложенный матч, который должен был состояться 30 декабря, но был отменен из-за вспышки коронавируса в стане "дачников".



Кроме того, Премьер-Лига объявила, что запланированный на пятницу, 15 января, матч "Фулхэма" против "Челси" будет сыгран на сутки позже. Также на сутки — с 16 на 17 января — был сдвинут и поединок "Астон Виллы" против "Эвертона".