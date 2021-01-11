"Тоттенхэм" может сыграть с "Фулхэмом" вместо "Виллы" в среду

Даже если матч "Тоттенхэма" против "Астон Виллы" будет отложен, "шпоры" все равно могут сыграть в среду.

По информации BBC, проведение запланированного на среду матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" все еще находится под угрозой, несмотря на заявление главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо о том, что он не ожидает отмены игры.



В "Астон Вилле" 10 подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди футболистов, и прямо сейчас вся первая команда и даже главный тренер Дин Смит находятся на самоизоляции.



Как сообщает BBC, выходом из ситуации может стать смена соперника "шпор". Премьер-Лига обсуждает идею, чтобы команда Моуриньо сыграла не против "Виллы", а против "Фулхэма".



Матч "Тоттенхэма" против "Фулхэма" должен был состояться еще 30 декабря, но был отложен менее чем за три часа до начала из-за вспышки коронавируса в стане "дачников".