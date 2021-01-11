Фосу-Менса направляется в "Байер"

Тимоти Фосу-Менса Защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса находится на пороге перехода в "Байер".

Ранее в этом сезоне Фосу-Менса отказался от нового контракта с "Юнайтед", а поскольку действующее соглашение Тимоти истекает уже в июне, "красные дьяволы" выразили готовность выслушать предложения по игроку в январе.

Интерес к 23-летнему игроку сборной Голландии проявляли "Аякс" и "Герта", однако Manchester Evening News в эксклюзивном материале утверждает, что Фосу-Менса отправится в "Байер".

Трансфер Тимоти, который почти за четыре года отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", оценивается в 1.5 млн. фунтов и должен быть подтвержден в ближайшее время.


Метки Байер, Манчестер Юнайтед, Фосу-Менса

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2021 14:00

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  1. megamind13 11.01.2021 14:11 # megamind13
    Так и не проявил себя, Аксель думаю будет посмелее и пошустрее, надо на замену выпускать.

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