"Арсенал" не отпустит Нкетиа в январе

"Арсенал" решил не отпускать молодого нападающего Эдди Нкетиа из клуба в январе.

В этом сезоне 21-летний Нкетиа отметился лишь тремя выходами в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, забив единственный гол в чемпионате.



На днях в прессе появились слухи, что очередным претендентом на Эдди стал "Вест Хэм", которому теперь нужна замена проданному в "Аякс" Себастьяну Алле.



Однако трансферный эксперт The Guardian и Sky Sports Фабрицио Романо утверждает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается блокировать интерес других клубов к Нкетиа.



По всей видимости, такое решение обусловлено невыразительной формой Пьер-Эмерика Обамеянга и неясными перспективами Александра Лакасетта, а также тем, что именно молодежь стала ключом к преображению "Арсенала" в последнее время, и от Нкетиа ждут, что он последует примеру игроков вроде Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу.