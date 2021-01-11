"Арсенал" не отпустит Нкетиа в январе

Эдди Нкетиа "Арсенал" решил не отпускать молодого нападающего Эдди Нкетиа из клуба в январе.

В этом сезоне 21-летний Нкетиа отметился лишь тремя выходами в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, забив единственный гол в чемпионате.

На днях в прессе появились слухи, что очередным претендентом на Эдди стал "Вест Хэм", которому теперь нужна замена проданному в "Аякс" Себастьяну Алле.

Однако трансферный эксперт The Guardian и Sky Sports Фабрицио Романо утверждает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается блокировать интерес других клубов к Нкетиа.

По всей видимости, такое решение обусловлено невыразительной формой Пьер-Эмерика Обамеянга и неясными перспективами Александра Лакасетта, а также тем, что именно молодежь стала ключом к преображению "Арсенала" в последнее время, и от Нкетиа ждут, что он последует примеру игроков вроде Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2021 13:00

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