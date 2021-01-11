Артета: "Мы должны помочь Пепе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет помочь вингеру Николя Пепе.

Летом 2019 "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако адаптация Николя к английскому футболу изрядно затянулась.



Пепе до сих пор не стал основным игроком "Арсенала", а в недавнем матче Премьер-Лиги против "Лидса" крупно подвел свою команду, схлопотав удаление.



Тем не менее, Артета сохраняет веру в Николя и надеется, что 25-летний ивуариец совершит прорыв во второй половине сезона.



"Мы должны помочь ему преуспеть. Для этого ему нужны игровые минуты, ему нужна стабильность в команде, и когда у него будет это, он должен показать, на что способен. Давайте посмотрим, как он будет развиваться в ближайшие месяцы", — цитирует Артету Sky Sports.