Артета: "Мы должны помочь Пепе"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет помочь вингеру Николя Пепе.
Летом 2019 "Арсенал" приобрел Пепе у "Лилля" за рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако адаптация Николя к английскому футболу изрядно затянулась.
Пепе до сих пор не стал основным игроком "Арсенала", а в недавнем матче Премьер-Лиги против "Лидса" крупно подвел свою команду, схлопотав удаление.
Тем не менее, Артета сохраняет веру в Николя и надеется, что 25-летний ивуариец совершит прорыв во второй половине сезона.
"Мы должны помочь ему преуспеть. Для этого ему нужны игровые минуты, ему нужна стабильность в команде, и когда у него будет это, он должен показать, на что способен. Давайте посмотрим, как он будет развиваться в ближайшие месяцы", — цитирует Артету Sky Sports.
11.01.2021 12:00
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