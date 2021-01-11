Моуриньо не ожидает, что матч против "Виллы" будет отложен

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не ожидает, что матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" будет отложен.

В минувшую пятницу "Вилла" выставила против "Ливерпуля" в Кубке Англии свою молодежь из команд U-23 и U-18, в итоге потерпев поражение 1:4.

Такой выбор состава стал вынужденной мерой, потому что в первой команде бирмингемцев сразу 10 игроков заразились коронавирусом.

Ранее вспышка COVID-19 в стане соперника послужила причиной отмены матча "шпор" против "Фулхэма", однако на сей раз Моуриньо рассчитывает сыграть.

"Когда я ожидаю сыграть в следующий раз? В среду".

"Да, думаю, матч состоится. Никто не говорил мне, что мы не сыграем, поэтому в понедельник утром мы начнем готовиться к этому матчу, а во вторник продолжим. Только если кто-нибудь не скажет мне другое", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2021 11:00

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