"Наполи" хочет Кирана Тирни

"Наполи" рассматривает защитника "Арсенала" Кирана Тирни в качестве своей долгосрочной цели.

Как сообщает The Telegraph, в этом месяце "Наполи" надеется арендовать до конца сезона Эмерсона Палмери, однако игрок "Челси" видится только краткосрочным решением.



По окончании сезона "Наполи" будет готов вернуться за Тирни, которым итальянский клуб интересовался еще летом 2019, но тогда Киран предпочел отправиться из "Селтика" в "Арсенал" по сделке стоимость 25 миллионов фунтов.



"Наполи" продолжает внимательно следить за Тирни после переезда того в Северный Лондон, но последние успехи Кирана, который превращается в ключевого исполнителя и лидера команды Микеля Артеты, говорят о том, что переманить 23-летнего шотландца будет очень непросто.



Добавим, что контракт Тирни, пропустившего лишь один матч "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, рассчитан до 2024 года.