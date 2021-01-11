Фернандиньо выбирает себе новый клуб

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо подтвердил, что его клиент готовится покинуть "Этихад" по окончании этого сезона.

Фернандиньо выступает за "Сити" после своего перехода из "Шахтера" в 2013 году, сделав значительный вклад в успехи клуба в современную эру.



Однако сейчас бразильцу уже 35, а его контракт истекает через шесть месяцев. По словам агента Джованни Бранкини, сейчас его клиент выбирает, куда уйти свободным агентом.



Одним из рассматриваемых Фернандиньо вариантов является возвращение на родину в свой первый клуб "Атлетико Паранаэнсе".



"Мы уже получили несколько предложений. Хорошие проекты бразильских и европейских клубов хотят Фернандиньо. Он феноменальный игрок и человек".



"Убежден, его решения не придется ждать долго. Каждый знает, какие чувства испытывает Фернандиньо к "Атлетико" и их руководству. У меня самого тоже превосходные отношения с их президентом Марио Селсо Петраглиа".



"Постоянно ведутся какие-то переговоры, но я не могу сказать, что мы, к примеру, обсуждаем конкретные цифры. До этого еще не дошло".



"Я могу признаться, что для Фернандиньо было бы сложно вернуться в Бразилию и играть за отличную от "Атлетико" команду. Но мы должны подождать. Это сложное решение, которое он должен принять со своей семьей", — сообщил Бранкини Globo Esporte.