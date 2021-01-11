Фернандиньо выбирает себе новый клуб

Фернандиньо Агент полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо подтвердил, что его клиент готовится покинуть "Этихад" по окончании этого сезона.

Фернандиньо выступает за "Сити" после своего перехода из "Шахтера" в 2013 году, сделав значительный вклад в успехи клуба в современную эру.

Однако сейчас бразильцу уже 35, а его контракт истекает через шесть месяцев. По словам агента Джованни Бранкини, сейчас его клиент выбирает, куда уйти свободным агентом.

Одним из рассматриваемых Фернандиньо вариантов является возвращение на родину в свой первый клуб "Атлетико Паранаэнсе".

"Мы уже получили несколько предложений. Хорошие проекты бразильских и европейских клубов хотят Фернандиньо. Он феноменальный игрок и человек".

"Убежден, его решения не придется ждать долго. Каждый знает, какие чувства испытывает Фернандиньо к "Атлетико" и их руководству. У меня самого тоже превосходные отношения с их президентом Марио Селсо Петраглиа".

"Постоянно ведутся какие-то переговоры, но я не могу сказать, что мы, к примеру, обсуждаем конкретные цифры. До этого еще не дошло".

"Я могу признаться, что для Фернандиньо было бы сложно вернуться в Бразилию и играть за отличную от "Атлетико" команду. Но мы должны подождать. Это сложное решение, которое он должен принять со своей семьей", — сообщил Бранкини Globo Esporte.


Метки Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2021 09:00

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  1. vyrentz 11.01.2021 09:04 # vyrentz
    К Парику, как раз, набрался уже опыта, подойдет к текущей возрастной группе

    (ответить)

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