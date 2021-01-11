Моуриньо намекнул, что Алли будет помилован

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо намекнул, что полузащитник Деле Алли вернулся в его планы.

В этом сезоне Алли отметился лишь одним появлением в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги. Это случилось еще в первом туре против "Эвертона", когда Деле был унизительно заменен в перерыве и угодил в опалу к Моуриньо.



С того злополучного матча Алли сыграл только 29 минут в Премьер-Лиге, а пресса заговорила о том, что в январе 24-летний англичанин может отправиться в ПСЖ.



Деле получил редкую возможность проявить себя в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Марина" и за свой шанс, судя по всему, ухватился обеими руками.



После победы со счетом 0:5 над командой восьмого дивизиона Моуриньо намекнул, что теперь Алли может сыграть и против "Астон Виллы" в среду.



"Меня очень порадовал его настрой на эту игру. Конечно, мы не хотели слишком им рисковать, потому что здесь немного опасное поле, учитывая его энтузиазм как атакующего игрока".



"Но я доволен. Хороший профессионализм, хорошая динамика. Он пытался созидать вместе с Жедсоном. Так что я доволен его игрой".



"Конечно, это не тот матч, чтобы судить о его мастерстве, но меня очень порадовали его профессионализм и настрой, поэтому я не удивлюсь, если в следующую среду Деле сыграет за нас", — цитирует Моуриньо Daily Star.