МЮ надеется на возвращение Линделефа, Шоу и Погба к "Ливерпулю"

Поль Погба Игроки "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф, Люк Шоу и Поль Погба рискуют пропустить выезд к "Бернли", но должны быть готовы к "Ливерпулю".

Трое перечисленных игроков не принимали участия в победе 1:0 над "Уотфордом" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в минувшую субботу.

Отсутствие двух защитников и полузащитника было вызвано небольшими травмами, которые, вероятно, удастся залечить только к следующему воскресенью, когда "Юнайтед" сразится с "Ливерпулем" на "Энфилде".

"Надеюсь, все они вернутся к "Ливерпулю". Я определенно на это надеюсь. Но я не уверен, что они будут готовы к "Бернли" (во вторник)".

"Сегодня (в воскресенье) у них легкая тренировка, а в понедельник мы посмотрим", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.

Также медицинскому штабу "красных дьяволов" предстоит оценить состояние защитника Эрика Байи, который в последних матчах достойно подменял Линделефа, но который получил травму головы против "Уотфорда".


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, Погба, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2021 07:00

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